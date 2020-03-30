В оперштабе рассказали о запрете на уличные занятия спортом
В Московском оперштабе объяснили, можно ли заниматься спортом на улицах города в период самоизоляции. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Будет ли разрешено выходить на спортплощадки у дома для занятия спортом? Нет», — уточняется в сообщении оперштаба.
Это объясняется тем, что коронавирусная инфекция может долгое время сохраняться на поверхностях. В оперштабе подчеркнули, что также жителям запрещено выходить на улицы для совершения пробежек даже при условии отсутствия контакта с другими людьми.
Кроме того, запрет установлен и на прогулки с детьми и младенцами в колясках.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении новых мер по борьбе с распространением нового типа коронавируса COVID-19. Так в столице был введен ряд мер по ограничению передвижения по городу. Аналогичные меры были приняты в Подмосковье.
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