Власти Москвы ответили на главные вопросы о режиме самоизоляции

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На сайте мэра Москвы Сергея Собянина опубликованы ответы на вопросы о режиме самоизоляции.

В ответах поясняется, что москвичам в условиях действия мер по самоизоляции запрещены пробежки для того, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Выходить на спортивные площадки у дома для занятия спортом также нельзя.

Кроме этого запрещены прогулки с детьми в колясках.

Власти Москвы напомнили, что граждане РФ обязаны носить с собой документ, подтверждающий личность.

Также отмечается, что порядок введения режима спецпропусков будет содержаться в регламентирующем акте правительства Москвы, который будет опубликован на официальном портале mos.ru.