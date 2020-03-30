Власти Москвы ответили на главные вопросы о режиме самоизоляции
На сайте мэра Москвы Сергея Собянина опубликованы ответы на вопросы о режиме самоизоляции.
В ответах поясняется, что москвичам в условиях действия мер по самоизоляции запрещены пробежки для того, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Выходить на спортивные площадки у дома для занятия спортом также нельзя.
Кроме этого запрещены прогулки с детьми в колясках.
Власти Москвы напомнили, что граждане РФ обязаны носить с собой документ, подтверждающий личность.
Также отмечается, что порядок введения режима спецпропусков будет содержаться в регламентирующем акте правительства Москвы, который будет опубликован на официальном портале mos.ru.