Володин: соблюдение карантина не должно зависеть от статуса

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Режим карантина должны соблюдать все вне зависимости от статуса, заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Для нас важно, чтобы здесь не было ни чинов, ни должностей, ни положения какого-то. Это требования, которые должны соблюдать все», – отметил спикер.

В частности Володин упомянул пример вице-спикера Госдумы Петра Толстого, который ушел на карантин после визита за рубеж.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

На данный момент в России зафиксировано 1837 случаев заражения коронавирусом нового типа. При этом 66 человек уже вылечились.

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