Путин поручил увеличить объем тестирования россиян на коронавирус
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Российский президент Владимир Путин поручил увеличить объем тестирования граждан на коронавирус, сообщает «Интерфакс».
Он призвал задействовать все лабораторные мощности, а также развернуть дополнительные центры диагностики, при этом использовать как государственные, так и частные организации.
«Сделать это, чтобы уже в ближайшее время нарастить объем тестирования на коронавирус», — сказал Путин.
Он также призвал оперативно регистрировать новые тест-системы.
Кроме того, Путин поручил активно выявлять людей, которые в последние 2 недели вернулись из-за рубежа или планируют возвращение.
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