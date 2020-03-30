Сообщение о заложенной бомбе поступило в институт хирургии в Москве

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Сотрудники института хирургии имени Вишневского в Москве сообщили о поступившей угрозе взрыва здания в форме анонимного письма, информировали ТАСС источники в экстренных службах.

«По электронной почте поступило анонимное сообщение с угрозой взрыва института хирургии имени А. В. Вишневского <...> на месте работают сотрудники экстренных служб и кинологи», — сообщили собеседники агентства.

Неизвестный в письме сообщил, что устройство заложено по адресу: Большая Серпуховская улица, дом 27, где располагается главное здание института. В настоящее время эвакуация не проводится.

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