В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра и гололедицы
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В Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра и гололедицы. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Предупреждение о сильном ветре будет действовать до 21.00 1 апреля, из-за гололедицы — до 18.00 31 марта.
Ранее МЧС объявило на территории столичного региона «желтый» уровень погодной опасности на 30 и 31 марта из-за снега и порывистого ветра.
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