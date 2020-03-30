В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра и гололедицы

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В Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра и гололедицы. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Предупреждение о сильном ветре будет действовать до 21.00 1 апреля, из-за гололедицы — до 18.00 31 марта.

Ранее МЧС объявило на территории столичного региона «желтый» уровень погодной опасности на 30 и 31 марта из-за снега и порывистого ветра.

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