в Москве среди новых заболевших коронавирусом большинство — молодые люди
Среди новых заболевших коронавирусной инфекцией большинство — молодые люди. Об этом сообщает Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом.
Как отмечается, в столице заболели 102 человека в возрасте от 18 до 40 лет, 58 пациентов в возрасте от 40 до 65 лет. Также подверглись заражению 35 человек старше 65 лет.
Также коронавирус выявлен у 17 детей.
Все заразившиеся и люди, контактировавшие с ними, находятся под медицинским наблюдением.
Известно, что только 43 пациента из числа заболевших в последние две недели посещали европейские страны.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 30 марта в Москве домашний режим самоизоляции должны соблюдать все жители города, независимо от возраста.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 1836 случаев заражения коронавирусом нового типа.
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