32 человека с коронавирусом на территории РФ в тяжелом состоянии
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что 32 пациента с коронавирусом на территории страны находятся в тяжелом состоянии, передает ТАСС.
Он отметил, что в общей сложности в России свыше 1,5 тысячи инфицированных пациентов, 32 пациента в 18 регионах в тяжелом состоянии и требуют особо пристального внимания.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 1534 случая заражения коронавирусом нового типа.
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