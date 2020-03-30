Собянин пообещал усилить контроль за перемещением граждан

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Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал к концу недели усилить слежение и контроль за перемещением граждан внутри столицы на фоне распространения коронавируса, сообщает РИА «Новости».

«По мере разработки информационных систем будем жестче контролировать передвижение граждан, надеемся, что система заработает к концу недели», — сказал мэр.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 1534 случая заражения коронавирусом нового типа.

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