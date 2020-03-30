Мурашко: Россия еще не до конца вовлечена в процесс распространения коронавируса
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что Россия еще до конца не вовлечена в процесс распространения коронавируса, передает РИА «Новости».
Мурашко обратил внимание на то, что цифры, которые показывают лабораторные тесты и число заболевших, демонстрируют устойчивый рост.
При этом, отмечает министр, нынешняя ситуация является самой масштабной за последние годы.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 1534 случая заражения коронавирусом нового типа.
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