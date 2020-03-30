Мурашко рассказал, кто наиболее подвержен COVID-19

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, кто наиболее подвержен коронавирусу нового типа. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, таковыми являются люди в возрасте старше 65 лет, у которых имеются сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, ожирение, заболевания легких и бронхов.

«Но при этом есть сегодня и пациенты в тяжелом состоянии, не достигшие даже сорока», — сказал Мурашко.

Он также добавил, что медикам в разы труднее было оказывать помощь тем заболевшим COVID-19, кто употребляет алкоголь и курит.