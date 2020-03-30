Мурашко рассказал, кто наиболее подвержен COVID-19

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Министр здравоохранения Михаил Мурашко Министр здравоохранения Михаил Мурашко
Министр здравоохранения Михаил Мурашко
РИА «Новости»

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, кто наиболее подвержен коронавирусу нового типа. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, таковыми являются люди в возрасте старше 65 лет, у которых имеются сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, ожирение, заболевания легких и бронхов.

«Но при этом есть сегодня и пациенты в тяжелом состоянии, не достигшие даже сорока», — сказал Мурашко.

Он также добавил, что медикам в разы труднее было оказывать помощь тем заболевшим COVID-19, кто употребляет алкоголь и курит.