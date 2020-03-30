Трамп продлил меры против распространения COVID-19 в США

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Президент США Дональд Трамп сообщил, что в стране до 30 апреля продлеваются меры по предотвращению распространения коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, все американцы хотят, чтобы «этот кошмар» побыстрее закончился.

«Для этого мы продлеваем наши рекомендации по предотвращению распространения коронавируса до 30 апреля, чтобы остановить его распространение», — сказал Трамп.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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