Посольство направило запрос о здоровье заключенных в США россиян

Посольство России в Вашингтоне в связи с появлением информации о заражениях коронавирусом нового типа в тюрьмах США отправило в Госдеп запрос о состоянии заключенных в американских колониях россиян. Об этом в своем Facebook сообщает российская дипмиссия.

«Незамедлительно направили в Государственный департамент запрос о состоянии здоровья росграждан, содержащихся в местных исправительных учреждениях», — указано в сообщении.

Отмечается, что посольство России в своем обращении просит Вашингтон «руководствоваться соображениями гуманности», а также очень оперативно предпринимать необходимые меры по профилактике коронавирусной инфекции и предоставлению россиянам квалифицированной медпомощи.