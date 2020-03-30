В Минздраве положительно оценили запрет москвичам выходить из квартир без весомых причин

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Главный эпидемиолог Минздрава Николай Брико считает, что запрет столичным жителям выходить без веской причины из дома на улицу является правильным решением. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, усиление изоляции горожан способствует ослаблению интенсивности распространения коронавируса нового типа, а также снижению роста числа инфицированных.

Главный эпидемиолог ведомства сожалеет о том, что «несмотря на все призывы, далеко не все, даже пожилые, соблюдали режим удаленности».

«Не у всех ответственность на высоком уровне, и потому мы не можем достичь ожидаемых результатов», — считает Брико.

Он добавил,что европейский опыт и русское «авось» указывают на то, что, «если люди не проявляют должной ответственности за свое и чужое здоровье, бороться с любыми эпидемиями сложно».