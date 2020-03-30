Источник: комендантский час в Подмосковье введен не будет

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Комендантский час в Московской области объявлен не будет. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на источник в руководстве Подмосковья.

«Комендантский час в области не вводится», — уведомил источник.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении в столице новых мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Так, в столице был введен ряд мер по ограничению передвижения по городу. Аналогичные меры были приняты в Московской области.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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