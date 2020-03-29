Более 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

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Табло с отменой рейсов в аэропорту Киева, Украина, 16 марта 2020 года Табло с отменой рейсов в аэропорту Киева, Украина, 16 марта 2020 года
Табло с отменой рейсов в аэропорту Киева, Украина, 16 марта 2020 года
Valentyn Ogirenko/Reuters

В аэропортах Москвы задержали и отменили свыше 20 рейсов, гласят данные сервиса «Яндекс. Расписания».

По сведениям на 23.27 мск, во Внуково задержано пять рейсов и четыре — отменено.

В свою очередь, в Домодедово и отменено 13 рейсов.

В Шереметьево задержано два рейса.

Данные о задержках в Жуковском не представлены.

Причины отмены рейсов и задержек в настоящее время неизвестны.

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