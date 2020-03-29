Из-за коронавируса в Португалии скончался школьник

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Министр здравоохранения Португалии Марта Темидо рассказала, что в результате заболевания, вызванного новым типом коронавируса COVID-19, скончался подросток. Об этом сообщает испанское агентство Efe.

Темидо уточнила, что школьнику было 14 лет, он проживал в городе Овар, расположенном в округе Авейру.

По словам министра, ребенок имел связанные с иммунодефицитом проблемы до положительного результата анализа на коронавирус.

Она также подчеркнула, что в Португалии ожидают большой рост числа заболеваний к концу мая.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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