Пять жилых домов загорелись из-за возгорания сухой травы в Мордовии
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В Мордовии произошло возгорание сухой травы, которое перешло на жилые здания. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Пламя перекинулось на пять домов и 14 других строений.
Информация о погибших и пострадавших не уточняется.
75 человек и 11 единиц техники были привлечены к тушению.
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