Зеленский рассказал об уязвимости медицины Украины в борьбе с коронавирусом

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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о слабости медицины в стране в условиях пандемии нового типа коронавируса COVID-19. Об этом он заявил в обращении, трансляция которого велась в Facebook.

Он заявил, что в рамках эпидемиологической ситуации у Украины есть три варианта развития событий.

Первым, по словам украинского лидера, является 3-5% одновременно инфицированных граждан. Такую статистику Зеленский назвал «болезненными цифрами».

Глава государства добавил, что во втором случае уровень заболевших украинцев составит 25%, а в третьем — 50%.

«Второго и тем более третьего сценария наша медицинская система не выдержит», — подчеркнул Зеленский.

По его мнению, в сложившейся ситуации граждане должны понять, что «карантин — это не каникулы», а также «что это не шутки».

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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