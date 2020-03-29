Неизвестный украл семь телефонов в салоне сотовой связи в Петербурге

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Молодой человек ограбил салон сотовой связи в центре Санкт-Петербурга 29 марта, сообщает портал 78.ru.

Инцидент произошел 29 марта днем. Неизвестный зашел в салон сотовой связи и, когда консультант открыла стеклянные дверцы витрин, он прижал ее к стеклу. После этого он забрал семь сотовых телефонов и скрылся.

Отмечается, что лицо молодого человека запомнила девушка-продавец, а также зафиксировали камеры видеонаблюдения.

В настоящее время других подробностей случившегося пока нет.

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