Москвичам пообещали резкое похолодание в полночь
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Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил москвичей о резком похолодании в воскресенье, 29 марта, цитирует его ТАСС.
По его словам, после теплой дневной температуры, достигшей +17°C, будет резкое понижение. Переходным периодом станет полночь.
«Очень необычная ситуация», — констатировал он.
Вильфанд отметил, что примерно с 00.00 до 03.00 мск погода изменится до неузнаваемости. Столбики термометров будут показывать около 0°C, также ожидается смена направления ветра: с южного на северный.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.
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