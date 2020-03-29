Российские губернаторы призвали жителей своих регионов оставаться дома

Российские губернаторы обратились в воскресенье к жителям возглавляемых ими субъектов РФ с настоятельной просьбой оставаться в эти дни дома.

Речь идет, в частности, о главах Кабардино-Балкарии, Татарстана, Удмуртии, Самарской, Московской, Оренбургской, Калининградской областей, Приморского края, Ямало-Ненецкого автономного округа, Петербурга, Москвы и других регионов.

Их обращения, в том числе видеоролики, размещены 29 марта в инстаграме.

«Нерабочие дни – это не выходные и не праздники, их цель – снизить риск распространения вируса, — говорит в частности самарский губернатор Дмитрий Азаров. — Органы правопорядка будут патрулировать улицы и выявлять недобросовестных граждан».

«К принимаемым решениям необходимо отнестись серьёзно. Откажитесь от встреч и поездок, без крайней необходимости не выходите из дома, — призвал губернатор жителей региона. — Эти жёсткие меры – временные, но они нужны, в первую очередь, для всех нас. Нужно перетерпеть, только общими усилиями мы можем справиться».

Следующую неделю президент Владимир Путин объявил нерабочей на фоне распространения коронавируса.