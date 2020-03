Российские губернаторы призвали жителей своих регионов оставаться дома

View this post on Instagram

Следующую неделю проводим дома. Главное в ситуации с коронавирусом – жизнь и здоровье людей. С воскресенья закрываем торговые центры, кроме продуктовых магазинов, аптек и отделов с товарами первой необходимости ничего, в том числе и фуд-корты, работать не будет. Все ТЦ поручил взять на особый контроль и пресекать деятельность тех, кто нарушит требования. С 29 марта также приостанавливаем работу фитнес-центров, бассейнов и спортклубов. ⠀ С завтрашнего дня закрываем кафе, бары, рестораны и другие заведения общепита. Оставим только те, которые готовят на вынос и осуществляют доставку. В детсадах организуем дежурные группы для ребятишек, родители которых работают, обеспечивая жизнедеятельность общества. При этом работодателей, принуждающих сотрудников трудиться на следующей неделе, будут проверять соответствующие органы. ⠀ Нерабочие дни – это не выходные, и не праздники, их цель – снизить риск распространения вируса. Органы правопорядка будут патрулировать улицы и выявлять недобросовестных граждан. К принимаемым решениям необходимо отнестись серьёзно. Откажитесь от встреч и поездок, без крайней необходимости не выходите из дома. Эти жёсткие меры – временные, но они нужны, в первую очередь, для всех нас. Нужно перетерпеть, только общими усилиями мы можем справиться.