Загоревшийся в воздухе самолет упал в Маниле
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В столице Филиппин Маниле на взлетно-посадочную полосу упал самолет. Об этом сообщает Manila Bulletin.
Воздушное судно принадлежало авиакомпании Lion Air и следовало в японский Токио.
Очевидцы рассказали о том, что самолет загорелся еще в воздухе.
На борту находились восемь человек: четыре члена экипажа, врач, медсестра, а также канадец и его сопровождающий из США.
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