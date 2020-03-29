Загоревшийся в воздухе самолет упал в Маниле

В столице Филиппин Маниле на взлетно-посадочную полосу упал самолет. Об этом сообщает Manila Bulletin.

Воздушное судно принадлежало авиакомпании Lion Air и следовало в японский Токио.

Очевидцы рассказали о том, что самолет загорелся еще в воздухе.

На борту находились восемь человек: четыре члена экипажа, врач, медсестра, а также канадец и его сопровождающий из США.

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