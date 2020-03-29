Захарова обратилась к решившим вернуться на родину «оболванивавшимся» россиянам

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что в ведомство поступает множество обращений от россиян из-за рубежа с просьбой вернуть их на родину. Об этом она написала в Facebook.

Захарова подчеркнула, что соответствующие просьбы поступают от российских граждан, которым в другой стране «указали на дверь».

Она добавила, что эти граждане «оболванивались и платили золотом за тлен, за иллюзию», а не прилагали усилия для восстановления своей страны после распада СССР и коллапса 90-х.

«Теперь очереди в мировых аэропортах и крики: «Мы — граждане России!» Разве? «Мы по закону граждане», — сдувая пыль с российских паспортов, объясняют они», — написала Захарова.

Представитель МИД также обратилась к россиянам с призывом поддержать свою страну и свой народ.