Аксенов: нарушителей карантина принудительно поместят в обсерваторы в Крыму
Нарушивших карантин крымчан будут принудительно помещать в обсерваторы, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Если еще при нарушении режима был кто-то заражен – уголовное дело должно быть, стопроцентное», – отметил Аксенов.
Глава региона призвал граждан не воспринимать выходную неделю, введенную для противодействия распространению коронавируса нового типа, как отпуск.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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