Еще пять городов Казахстана закрываются на карантин из-за коронавируса

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Пять городов Карагандинской области Казахстана с 30 марта будут закрыты на карантин из-за коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу региона.

Таким образом, к уже закрытым городам Нур-Султан и Алма-Ата присоединятся Караганда, Темиртау, Сарань, Шахтинск и Абай.

По последним данным, в республике подтвержден 251 случай коронавируса, один из них с летальным исходом.

С 16 марта в стране действует режим чрезвычайного положения.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.