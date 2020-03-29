Более 800 человек умерли после заражения коронавирусом в Испании

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Число жертв коронавируса нового типа увеличилось более чем на 800 человек за минувшие сутки, сообщает министерство здравоохранения Испании.

Общее количество жертв коронавируса в Испании составило 6 528 человек, из них 838 человек скончались за сутки. При этом за день подтверждено 6 549 новых случаев заражения, всего в Испании госпитализированы 43 397 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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