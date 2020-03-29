Волонтеры попросили местных жителей помочь в поиске собак, выброшенных из приюта под Тулой

Волонтеры бывшего приюта для животных при Свято-Казанском монастыре в селе Колюпаново обратились к жителям Тульской и Калужской областей с просьбой помочь в поиске собак, передает «Интерфакс».

По их словам,16 марта к приюту подъехали люди на джипах и вывезли в неизвестном направлении около 60 собак. Волонтерам сказали, что те отправлены в приюты и пристроены «в хорошие руки», полиции — что «случилось чудо, и собаки улетели». Однако позже увезенных животных стали находить в лесах и полях в радиусе 30-40 км.

На данный момент нашли 21 собаку.

Ранее СМИ сообщали, что российские деятели культуры призывали РПЦ вмешаться в ситуацию с монастырским приютом. С просьбой обратить внимание на проблему письма направили Инна Чурикова, Светлана Крючкова, Дмитрий Певцов, Алексей Серебряков и другие.

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