В аэропортах Москвы возвращающихся из-за границы граждан теперь встречают спасатели

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В аэропортах Москвы начали работать оперативные группы московских спасателей, которые встречают возвращающихся из-за границы граждан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичную мэрию.

«Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности организовал работу оперативных групп в аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово, Жуковский по встрече и учету прибывающих из-за границы граждан», — рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

Всего для работы задействовано более 200 человек. В группы входят спасатели, психологи, связисты, фельдшеры.

Данные меры приняты в рамках реализации задач оперштаба по контролю ситуации с коронавирусом.

С 27 марта Россия полностью прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют полеты, организованные для возвращения российских граждан домой.

По последним данным, в России выявлено 1 264 зараженных коронавирусом, из них 817 — в Москве.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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