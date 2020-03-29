Под наблюдением из-за подозрения на коронавирус в России находятся более 182 тысяч человек
В Роспотребнадзоре рассказали, сколько человек в России находится под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус, передает РИА «Новости».
На данный момент число таких пациентов составляет 182 702.
По последним данным, в России выявлено 1 264 зараженных коронавирусом, из них 817 — в Москве.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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