Спецпоезд с украинцами прибыл из Москвы в Киев
Специальный поезд №906/905 с гражданами Украины, организованный на фоне распространения коронавируса, прибыл из Москвы в Киев, сообщает »Страна.ua».
Этот же состав 28 марта привез с Украины россиян на Киевский вокзал.
Из-за коронавирусной инфекции железнодорожное сообщение между странами было приостановлено в двухстороннем порядке. Однако министерства иностранных дел договорились о доставке граждан на родину.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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