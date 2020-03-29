В Пензенской области загорелась кровля завода древесных плит

В Пензенской области загорелась часть кровли завода древесных плит. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Возгорание произошло в поселке Чаадаевка в ночь на воскресенье, 29 марта.

Отмечается, что здание завода одноэтажное, его площадь составляет около 1000 кв м.

«По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что горит часть кровли», — добавили в пресс-службе.

По предварительным данным, пострадавших нет.