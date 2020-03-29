В одном из клубов Уфы устроили «антикарантинную вечеринку»

В Уфе в одном из клубов организаторы устроили «антикарантинную вечернику», которая состоялась в субботу, 28 марта, несмотря на введенный режим повышенной готовности в республике. Об этом сообщает РЕН.

Согласно указу о повышенной готовности, который принял глава Башкирии Радий Хабиров 25 марта в связи с угрозой распространения коронавируса, ночные клубы, дискотеки и другие аналогичные объекты должны приостановить деятельность.

По данным РЕН, вечеринка продолжалась до того момента, пока в клуб не вошли правоохранители. В этот момент мероприятие внезапно прекратилось, и гости стали покидать заведение.

Полицейские взяли объяснительные с участников мероприятия, владельцу клуба грозит крупный штраф. Представители администрации в свою очередь заявили, что вечеринка проводилась законно.