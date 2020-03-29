Житель Находки насмерть забил собутыльника ковшом

В Приморском крае житель города Находка насмерть забил приятеля металлическим ковшом. Об этом сообщает РЕН со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

По данным ведомства, тело 32-летнего мужчины со следами насильственной смерти было обнаружено в частом доме в микрорайоне Приисковый.

Как стало известно, пострадавший выпивал накануне вечером в компании 39-летнего знакомого. Между ними произошел конфликт. Один из мужчин схватил металлический ковш и нанес своему оппоненту множественные удары. От полученных травм тот скончался.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека».