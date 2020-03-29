В Москве в воскресенье ожидается до +15°С

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В Москве в воскресенье, 29 марта, ожидается до +15°С. Об этом сообщают «Метеоновости».

По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность, вечером местами может пойти небольшой дождь.

Максимальная температура воздуха в столице будет от +13°С до +15°С, в Московской области от +10°С до +15°С.

Ветер южный 3-8 м/с. Атмосферное давление понизится до 742 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха — около 30%.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.