В Москве в воскресенье ожидается до +15°С
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В Москве в воскресенье, 29 марта, ожидается до +15°С. Об этом сообщают «Метеоновости».
По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность, вечером местами может пойти небольшой дождь.
Максимальная температура воздуха в столице будет от +13°С до +15°С, в Московской области от +10°С до +15°С.
Ветер южный 3-8 м/с. Атмосферное давление понизится до 742 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха — около 30%.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.