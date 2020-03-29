В Токио впервые за 10 лет пошел снег в конце марта

В Токио впервые за 10 лет выпал снег в конце марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на национальное метеорологическое управление.

Сильный снегопад идет в японской столице с утра воскресенья, 29 марта. Снег покрыл тонким слоем автомобили, газоны и деревья. Из-за осадков осыпались лепестки цветущей сакуры.

Температура воздуха на данный момент составляет +1°С. Отмечается, что еще 28 марта в Токио было +23°С.

По прогнозам синоптиков, в течение воскресенья в центральных районах столицы может выпасть до 5 см снега.

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