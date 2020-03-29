В Великом Новгороде загорелась кровля здания на 840 «квадратах»

В Великом Новгороде горит кровля здания на площади 840 квадратных метров. Об этом сообщает РИА «Новости»

со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС России в 01.30 мск.

Уточняется, что пожар начался на производственной территории на улице Нехинской, 57.

«Происходило возгорание кровли на площади 840 квадратных метров... В 02.55 объявлена локализация», — заявили в пресс-службе.

По предварительным данным, пострадавших и погибших нет.