В Великом Новгороде загорелась кровля здания на 840 «квадратах»
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В Великом Новгороде горит кровля здания на площади 840 квадратных метров. Об этом сообщает РИА «Новости»
со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Сообщение о пожаре поступило в МЧС России в 01.30 мск.
Уточняется, что пожар начался на производственной территории на улице Нехинской, 57.
«Происходило возгорание кровли на площади 840 квадратных метров... В 02.55 объявлена локализация», — заявили в пресс-службе.
По предварительным данным, пострадавших и погибших нет.