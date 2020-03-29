Трамп не будет вводить карантин в Нью-Йорке
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Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет вводить карантин в штате Нью-Йорк, а также в соседних штатах – Нью-Джерси и Коннектиукт. Об этом он написал в своем Twitter.
«В карантине нет необходимости», — сообщил глава США.
Он добавил, что вместо этого региональные власти призовут жителей жестко ограничить свои передвижения, но официального запрета не будет.
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