Трамп не будет вводить карантин в Нью-Йорке

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Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет вводить карантин в штате Нью-Йорк, а также в соседних штатах – Нью-Джерси и Коннектиукт. Об этом он написал в своем Twitter.

«В карантине нет необходимости», — сообщил глава США.

Он добавил, что вместо этого региональные власти призовут жителей жестко ограничить свои передвижения, но официального запрета не будет.

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