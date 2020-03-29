Москвичей предупредили о похолодании к концу выходных

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что в москвичей к концу выходных ожидают перемены в погоде. Об этом сообщает RT.

По его словам, в субботу, 29 марта, еще сохранится тепло, будет +14…+16 °С. Однако уже к вечеру воскресенья «регион ощутит приближение атмосферного фронта и почувствует перемены в погоде, облаков станет больше и местами заморосят дожди».

Синоптик добавил, что в ночь на понедельник пройдут дожди, переходящие в мокрый снег. Кроме того, в первый день недели ожидается гололедица, температура воздуха будет около 0°С.

«Холодно будет в течение всей следующей недели. Особенно это будет заметно во вторник и в среду», — отметил Леус.

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