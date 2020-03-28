На Украине число заразившихся коронавирусом достигло 356
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На Украине коронавирусом всего заразились 356 человек, пишет минздрав страны.
Сообщается, что за сутки скончались девять человек, то есть общее количество жертв достигло 17.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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