СМИ: в Нью-Йорке каждые семнадцать минут умирает человек с коронавирусом
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Два последних дня в штате Нью-Йорк каждые 17 минут умирает человек с коронавирусом, пишет New York Post.
Всего в штате скончались 450 пациентов.
В США коронавирусом заразились 105 тысяч, скончались 1711 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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