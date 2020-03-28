В Турции за сутки число заразившихся увеличилось на 1,7 тысячи

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В Турции за сутки врачи подтвердили 1704 случая заражения, пишет РИА «Новости» со ссылкой на министра здравоохранения страны Фахреттина Коджа.

Таким образом, в Турции всего заразились 7402, скончались 108 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 1264 случая заражения коронавирусом нового типа.

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