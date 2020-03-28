В Подмосковье преступники украли 180 тонн книг

В Подмосковье бывшие сотрудники фирмы украли у директора 180 тонн книг из гаража, сообщает ГУ МВД России по региону.

В полицию обратился пострадавший бизнесмен, хранивший книги в гараже.

Полицейские обнаружили подозреваемых, которыми оказались бывшие сотрудники. Украденные книги они сдали на макулатуру.

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