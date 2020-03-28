Еще 10 пациентов вылечили в Москве от коронавируса
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Заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что еще 10 пациентов вылечили в столице от коронавируса и выписали из больницы, передает «Интерфакс».
«Всего в Москве на сегодняшний день уже 28 людей завершили лечение в стационарах», — сказала Ракова.
Она пояснила, что у всех выписанных повторные тесты показали отрицательный результат.
По данным на 28 марта в Москве зарегистрировано 817 случаев заражения коронавирусом.
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