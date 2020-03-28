Умершая в Москве женщина с коронавирусом по профессии была врачом-эпидемиологом
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Умершая в Москве 69-летняя женщина с коронавирусом по профессии была врачом-эпидемиологом, но с больными не контактировала и работала в вузе. Об этом сообщает оперштаб по Москве.
«Обращаем внимание на то, что умершая, врач-эпидемиолог по профессии, работала преподавателем в вузе и с больными коронавирусной инфекций не контактировала», — говорится в сообщении.
Уточняется, что пациентка также страдала кардиосклерозом, атеросклерозом 2 степени и хроническим пиелонефритом.
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