Митрополит Иларион допускает ослабление поста из-за коронавируса

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Председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) допускает индивидуальные послабления во время поста из-за коронавируса, пишет ТАСС.

«Конечно, сейчас не самое лучшее время для того, чтобы соблюдать какой-то очень строгий пост», — сказал он.

Митрополит добавил, что такие вопросы решаются в индивидуальном порядке со священником.

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