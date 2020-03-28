Митрополит Иларион допускает ослабление поста из-за коронавируса
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Председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) допускает индивидуальные послабления во время поста из-за коронавируса, пишет ТАСС.
«Конечно, сейчас не самое лучшее время для того, чтобы соблюдать какой-то очень строгий пост», — сказал он.
Митрополит добавил, что такие вопросы решаются в индивидуальном порядке со священником.
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