В Петербурге умер пациент с коронавирусом
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о том, что в городской больнице умер пациент с коронавирусом, передает РИА «Новости».
Пациент находился на лечении в больнице им. Боткина.
«Сегодня мы потеряли одного человека в больнице Боткина, причина смерти определена будет после вскрытия», — сказал Беглов.
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