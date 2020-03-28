В Петербурге умер пациент с коронавирусом

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о том, что в городской больнице умер пациент с коронавирусом, передает РИА «Новости».

Пациент находился на лечении в больнице им. Боткина.

«Сегодня мы потеряли одного человека в больнице Боткина, причина смерти определена будет после вскрытия», — сказал Беглов.

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