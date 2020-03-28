Власти Петербурга призвали храмы вести видеотрансляции служб в период запрета на посещения

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил храмам города во время «карантинной» недели проводить видеотрансляции служб, передает «Интерфакс».

Беглов отметил, что город поможет в их организации.

«Кто сказал, что церкви, синагоги и мечети закрыли? Службы продолжаются, но культовые сооружения являются общественными некоммерческими организациями, на которые распространяется закон. Пожалуйста, служите», — сказал губернатор.

Он отметил, что ждет заявки от храмов для установки в них соответствующей техники.

Власти Петербурга с 28 марта по 5 апреля ввели запрет на посещение объектов религиозных организаций, за исключением служителей и религиозного персонала.