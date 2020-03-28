Грозный временно прекращает принимать туристов из-за коронавируса
Международный аэропорт Грозного с 27 марта временно прекращает принимать гостей, в том числе из других регионов России, на фоне ситуации с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте аэропорта.
Отмечается, что соответствующее решение принял оперативный штаб Чеченской Республики в согласовании с Росавиацией. Посетить город смогут только люди, имеющие прописку или временную регистрацию на территории республики.
«На период сохранения угрозы распространения коронавирусной инфекции будет сохранен только один рейс (туда-обратно) Грозный — Москва — Грозный», — говорится в сообщении.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 1264 случая заражения коронавирусом нового типа.
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