В ВОЗ напомнили москвичам о дистанции в два метра друг от друга

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Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович отметила, что жители Москвы не соблюдают рекомендацию держаться друг от друга на расстоянии двух метров в условиях пандемии коронавируса, передает РИА «Новости».

Она обратила внимание на то, что москвичи ходят группами, не зная при этом, есть у них вирус или нет.

«Нельзя игнорировать это правило. Эпидемия набирает скорость, это как гонка. Но мы можем ее остановить, соблюдая рекомендации», — подчеркнула Вуйнович.

Она отметила, что если игнорировать эти правила, то в очень короткое время в России будет огромное число случаев заражения коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 1264 случая заражения коронавирусом нового типа.

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